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Гледайте съдебното риалити тази събота и неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" този уикенд в два последователни дни ще разгледаме иск на майка срещу учител, който тайно направил запис на дъщеря ѝ и го изпратил на трето лице. Заради записа учителят е наказан с предупреждение за уволнение. Той на свой ред обвини майката, че бие голямата си дъщеря, която от една година не живее при майка си.
Гледайте съдебното риалити тази събота и неделя от 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
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