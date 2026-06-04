В "Съдебен спор" този уикенд в два последователни дни ще разгледаме иск на майка срещу учител, който тайно направил запис на дъщеря ѝ и го изпратил на трето лице. Заради записа учителят е наказан с предупреждение за уволнение. Той на свой ред обвини майката, че бие голямата си дъщеря, която от една година не живее при майка си.

Гледайте съдебното риалити тази събота и неделя от 11.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова