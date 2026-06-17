В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор между майка и дъщеря. Дъщерята упреква майка си, че заради нейни свидетелски показания са ѝ отнели детето. Майката се оплака, че дъщеря ѝ е откраднала 3000 лева от банковата ѝ карта. Категорична е, че не заслужава втори шанс.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова