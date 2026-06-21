В студиото на „Събуди се“ гостува изпълнителният председател на борда на WEBIT Foundation – д-р Пламен Русев, който разказва повече за предстоящото събитие WEBIT 2026, което ще се състои на 23 юни в НДК.

Накъде би насочил синовете си, знаейки, че светът се променя буквално с всяка секунда?

Д-р Русев разказва, че заедно с половинката му Аниела са сключили договор с по-големия си син. Договорът е тристранен, защото участва и директорът на училището, където ще учи. „За първи път в човешката история – дипломата и детето вече нямат нищо общо. Досега хората инвестираха в дипломата на своите деца. Аз съм инвеститор и не инвестирам в дипломата на синовете ни с Аниела. Ние инвестираме в тях самите. Затова условието беше много просто. Направихме едно проучване и видяхме кои са онези университети, на които завършилите са събрали най-много капитал в последните 10 години. Тоест – завършваш университет, ставаш предприемач или някой, който работи, и събираш капитал. Направихме списък от 25 университета от цял свят и му казахме: „Виж сега, ти имаш фонд за образование. Той е твой. Но ако ти не влезеш в някой от тези 25 университета, ще се оправяш сам. Ще намериш начин да си финансираш образованието, защото ние просто няма да го подкрепим. Ние подкрепяме само тези 25 университета. Но имаш и втори вариант – идваш при мен, създаваш компания. Първата я финансирам аз и тя най-вероятно ще се провали. Ще я финансирам от същия този фонд, който съм отделил за твоето образование. Правиш втора компания, и нея ще финансирам. Уроците, които ще научиш от тази втора компания, навярно ще ти помогнат да бъдеш успешен в третата компания, която също ще финансирам. С този фонд, предназначен за твоето образование. Ти избери по кой път ще тръгнеш!“ Тук се включи и директорът на едно от учебните заведения, тъй като те не са случайни. И влизането там не е въпрос на пари. Проведохме ясен разговори, сложихме конкретни времеви периоди и оттам нататък – времето ще покаже.“

Преди време беше сигурно, че в позицията на родител той ще иска детето му да замине някъде в чужбина и в никакъв случай да не остава тук. Това променя ли се с времето? Технологиите променят ли географията на парите? Задължително ли е да заминеш някъде, за да успееш?

С удоволствие бих говорил с теб за парите и затова, че няма да съществуват в бъдеще. Но към днешна дата географията никога не е била толкова маловажна спрямо таланта. Докато последните 10-20 години светът беше на 10 хиляди километра разстояние от нас, сега е на един клик. И ако аз сега съм 20-годишен българин, не бих мръднал от тази държава и бих създавал огромни бизнеси. Истината е, че с WEBIT Foundation целта ни е тук да се появяват все повече и повече милиардери от бизнесите, които правят. Защото ние им помагаме да разберат по какъв начин се прави новото богатство. По какъв начин се взимат новите въздействащи и влиятелни решения. И те са бизнес, обществени, научни и културни.

Днес, ако ти трябваше да вземеш решение каквото си предложил на сина си – дали да създадеш компания или да отидеш да учиш в един от тези топ 25 университета, кое би избрал?

Няма да дам отговор, защото ще го улесня. Той вероятно ме гледа в момента. Но ние затова правим и WEBIT. Всеки има право на своя отговор. Нека събере цялата информация, която му е необходима, да види основните направления, по които света се движи и къде ще бъде в следващите от 3 до 5 години. Защото светът ще бъде много по-различен отколкото се е променил за последните 150 години. Само Елън Мъск за един ден натрупа повече богатство отколкото Уорън Бъфет през целия си живот. Нали разбираш за каква огромна промяна става въпрос? И това е промяна не само в посока бизнес, а и в начина, по който ние хората намираме смисъл да създаваме нови неща.

Може ли обаче човешкият ум да вървим редом до бързината на технологиите и няма ли да стигнем до момента, в който технологиите ще тичат по-бързо от нас? Могат ли държавите да ги регулират достатъчно добре? За да не изпуснем това, което сами сме създали?

През последните години, освен че ми се налага да управлявам хората си като инвеститор и предприемач, имам още 120 дигитални агента, които работят денонощно. Поддадох се на обещанието за супер продуктивност и никога не съм бил по-продуктивен в живота си. Създадох три нови компании, влизаме в компании, на които помагаме да се развиват, интегрираме процеси. Самият аз почти не спя. В тази супер продуктивност, която в момента изживяваме, научих един урок за себе си. Не е важно с колко агента работиш, говоря за изкуствения интелект, важно е колко агента работят за теб. Тези 120 ще опитам да ги намаля на 10. После на 1, с който да работя, а те да управляват надолу. Важно е хората да разберат – в бъдещето няма да бъдете сменени от AI. Ще бъдете сменени от хора, които работят много добре с AI. Tова е ключовото.

Затова и фокусът на събитието WEBIT 2026, kоето предстои на 23 юни ще бъде именно изкуствения интелект?

За първи път в света на една сцена ще бъдат трима министри – на иновациите, на енергетиката и вицепремиерът и министър на икономиката, която имам честта да модерирам заедно с хуманоиден робот с изкуствен интелект. И ще водим разговор за бъдещето, защото то не е след 100 години. След 5 години AI ще бъде тълкуван по същия начин, както военния суверенитет. И икономиката ще се измерва в това не до колко петрол имаш, а до колко електрони. С други думи – ток, компютърна мощ и собствени суверенни модели. Това ще бъде суверенитетът на една държава. После ще продължим с изключителни лектори, а накрая ще завършим с изключителен панел на една холограма, която е била до теб – Ахинора, един робот и един от световните лидери в здравеопазването – проф. Шафи Ахмед. Те тримата ще говорят за дълголетието на човека. Вече 20 години ние подаряваме 3000 билета за събитието. Но сега Аниела ми се обади, че ще обявим 50 билета на webit.org, които хората ще могат да си вземат

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова