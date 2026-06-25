Нови разкрития около тайното общество, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби. В „Темата на NOVA” тази събота разследващият журналист Мариета Николаева и операторът Йордан Илиев представят историите на нови жертви на схемата.

Оказва се, че соченият за гуру продължава да привлича и да манипулира хора, изпаднали в емоционални кризи – преживели загуби и тежки заболявания. Пострадалите споделят за системни психически издевателства над тях и за злоупотреби с имуществото им.

Според психиатри, става дума за класически пример на секта – без принуда, но с мощен психологически натиск. Оказва се, че масовия стрес и високата тревожност ни правят все по-податливи на подобни практики и общности.

Колко лесно е всъщност някой да бъде подмамен в подобна схема? И каква е реакцията на институциите след излъчването на първата част от разследването? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.

Гледайте „Тайно общество 2“ в „Темата на NOVA“ на 27 юни, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Редактор: Райна Аврамова