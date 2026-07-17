В епизода на сериала „ФБР“ осем души загиват при мащабна експлозия в жилищен комплекс в Бруклин. Специалните агенти бързо локализират извършителя и откриват, че той действа по заповед на осъден престъпник, който в момента излежава присъда в затвора Риджбъри. Агентите предполагат, че експлозията може да е свързана с бандитска война между Латинските крале и Обединените кръвни нации. Разговорите за посегателство на територията на Латинските крале обаче ескалират в затворнически бунт, в който Рамос и Скола попадат, след като лидерът на Обединените кръвни нации е убит.

Междувременно Изабел Кастилий трябва да посочи своя наследник, преди да се премести. Чувствайки, че е дълбоко свързана с екипа, ще поеме ли предложената й нова работа или ще вземе друго решение?

Не пропускайте развръзката в седми премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова