Кошница с грижа от държавата. По-евтино ли ни е в магазина? Разговор с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Как изглежда столицата година преди края на мандата? Коментира кметът на София Васил Терзиев.

Струват ли си цените в българските ресторанти? А звезда „Мишлен“ кога? Звездата от кухнята шеф Андре Токев.

30 години любов. В „Тук и сега“ - Тино.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова