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"Пресечна точка": За външната ни политика и домакинството на "Евровизия"
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„Ничия земя“: Вдъхновени от Денис Ризов
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Пукалови се изправят срещу Студенткови в "Семейни войни"
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Традиционни севлиевски специалитети от Алпер Чочев в „Черешката на тортата“
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Победа и сериозна печалба в "Сделка или не"
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„На кафе“ с Алекс Богданска, Даниел Вълчев и Миро
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Кошница с грижа от държавата. По-евтино ли ни е в магазина? Разговор с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.
Как изглежда столицата година преди края на мандата? Коментира кметът на София Васил Терзиев.
Струват ли си цените в българските ресторанти? А звезда „Мишлен“ кога? Звездата от кухнята шеф Андре Токев.
30 години любов. В „Тук и сега“ - Тино.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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