Еди Кантроу (Бен Стилър) е мъж на средна възраст, който след раздялата с бившата му годеница, продължава да живее ергенски живот. Предстоящата женитба на бившата му и натискът, който оказва баща му обаче, карат Еди да предприеме незабавни действия, за да промени товаа.

Всичко се нарежда в негова полза, когато изненадващо среща очарователната блондинка Лайла (Мелин Акерман) и набързо решава да се ожени за нея. Месец и половина след запознанството им двамата вече са законни съпрузи, а Еди с нетърпение очаква медения им месец. Пътешествието им до Мексико обаче се превръща в истински кошмар за него, защото разбира, че всъщност се е оженил за истинско „чудовище“. Освен че не спира да иска пари, за какво ли не, съпругата му се държи се арогантно с всички и постоянно иска да бъде център на внимание.

Най-лошото обаче тепърва предстои, защото точно на медения си месец Еди среща Миранда (Мишел Монахан), която всъщност се оказва жената, за която винаги е мечтал. Използвайки всичките си мъжки хитрости, той трябва да скрие от нея, че е семееен, а от съпругата си Лайла, че е влюбен в друга.

Как Еди ще се справи с тази заплетена ситуация, ще разберете тази неделя вечер от 23.20 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова