Холивудската звезда Том Круз се завръща като специален агент Итън Хънт в зрелищния екшън „Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа. Итън Хънт се впуска в опасна надпревара срещу времето, за да спре смъртоносна заплаха с невиждана сила. Изправен пред безмилостни противници и съдбоносни решения, той трябва да рискува всичко, за да предотврати глобална катастрофа. Супер агентът и екипа му се впускат в най-опасната им мисия до момента, а успехът или провалът ѝ ще предреши, кой ще контролира истината и представата за „добро и лошо“ за векове наред. Залогът е самото бъдеще!

„Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа е съвсем логичното продължение на историите до момента, така и пълното му отричане. Филмът е най-откровената метафора досега за борбата, която Том Круз води с модерните технологии. Страхът, че усъвършенстваните съвременни технологии могат да ни заменят.



Зрителите ще се насладят на експлозивен екшън и изпълнените лично от Круз спиращи дъха каскади. Сред тях е тази, за която Том Круз мечтае от дете и която е най-опасното нещо, което е правил до момента – скок с мотор от висока скала, преминаващ в бейс джъмп. Специално видео зад кадър разкрива умопомрачителните усилия, които Круз, екипът на филма, множество треньори, инженери и техници полагат в подготовката и реализирането на „може би най-голямата каскада в историята на киното“.

Не пропускайте развразката в премиерния приключенски екшън трилър „Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа тази неделя от 20.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова