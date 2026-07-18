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Том Круз предотвратява ядрена катастрофа в „Мисията невъзможна: Разпад“
Гледайте приключенския екшън трилър тази неделя от 20.00 ч. по NOVA
Холивудската звезда Том Круз се завръща като специален агент Итън Хънт в зрелищния екшън „Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа. Итън Хънт се впуска в опасна надпревара срещу времето, за да спре смъртоносна заплаха с невиждана сила. Изправен пред безмилостни противници и съдбоносни решения, той трябва да рискува всичко, за да предотврати глобална катастрофа. Супер агентът и екипа му се впускат в най-опасната им мисия до момента, а успехът или провалът ѝ ще предреши, кой ще контролира истината и представата за „добро и лошо“ за векове наред. Залогът е самото бъдеще!
„Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа е съвсем логичното продължение на историите до момента, така и пълното му отричане. Филмът е най-откровената метафора досега за борбата, която Том Круз води с модерните технологии. Страхът, че усъвършенстваните съвременни технологии могат да ни заменят.
Зрителите ще се насладят на експлозивен екшън и изпълнените лично от Круз спиращи дъха каскади. Сред тях е тази, за която Том Круз мечтае от дете и която е най-опасното нещо, което е правил до момента – скок с мотор от висока скала, преминаващ в бейс джъмп. Специално видео зад кадър разкрива умопомрачителните усилия, които Круз, екипът на филма, множество треньори, инженери и техници полагат в подготовката и реализирането на „може би най-голямата каскада в историята на киното“.
Не пропускайте развразката в премиерния приключенски екшън трилър „Мисията невъзможна: Пълна разплата“ - част първа тази неделя от 20.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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