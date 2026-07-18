Предстои нов сезон на любовното риалити на NOVA „Женени от пръв поглед“. В него ще се използва различен подход, нови експерти и сериозен фокус върху съвместимостта и развитието на връзките. Кастингът за любовното риалити на NOVA е отворен, а възможностите пред кандидатите са изненадващи, тъй като форматът ще постави под лупа и най-големите предизвикателства пред съвременните отношения. В студиото на „Събуди се“ са психотерапевтът, психолог и консултант Галена Цанкова, сексологът Димитър Тумбарков и навигаторът Биляна Савова, която разяснява, че целта на навигаторът е да покаже на отсрещния човек - къде точно се намира в момента, пред какви избори е изправен и каква точно е ситуацията.

„Имам някаква способност, която формулирах едва миналата година, да слагам знаци по пътя и да влизам заедно с човека в неговата ситуация, като идеята е той да продължи сам. Навигаторът прави карти“, разяснява позицията си Биляна Савова.

Галена Цанкова разказва, че ежедневно работи с двойки и ще се опита да консултира участниците в посока какво е да са заедно и да останат заедно, въпреки трудностите. Целта е да погледнат и навътре в себе си.

„Сексът е нещо важно и за нещастие малко се коментира. Сексът е на върха на айсберга, като под него стоят взаимоотношения, разбиране, общуване, умения да бъдеш себе си. Ако има проблеми в свързването между партньорите, проблемите са по-надълбоко“, допълва сексологът Димитър Тумбарков.

Причината за трудното изграждане на здрави взаимоотношения, според Биляна е, че не можем да изградим връзка със себе си. Ако установиш, че не можеш да създадеш добри връзки с хората, не е необходимо да обвиняваш партньора, другите хора, обществото, а да се обърнеш към себе си и да се запиташ какво мога да променя.

Психотерапевтът Галена Цанкова споделя, че вече е създаден голям въпросник от формата, който е базиран на много изследвания във времето. Процесът по съвместимост е направен предварително по всички стандарти на предаването. Участниците, с който консултантите ще се срещнат, вече са подбрани.

„Риалитито е една изолирана и изкуствена среда, но смятам, че тези хора, които ще влязат, ще имат уникалната възможност да се срещнат със себе си и да видят човека, който ще застане срещу тях, спрямо процеса на съвместимост. Според мен трябва да се избегне елементът на състезание. Любовта не е състезание и съревнование. Търсенето на партньор е и ти какво си готов да дадеш в такава комуникация“, е мнението на Биляна Савова.

„Каква е причината връзките да не се случват? Животът изисква от нас присъствие във всяка една сфера и то на 100%. Опитът ми показва, че когато двама души се срещнат, вече сякаш задачата е отметната. Фокусът във взаимоотношенията малко се променя и изчезва към работа, деца или нещо друго. Така изпускаме страстта, любовта, фокуса върху партньора“, допълва сексологът.

„Целта на предаването „Женени от пръв поглед“ е зрителите да се припознаят в някои модели и да се опитат да подобрят взаимоотношенията си. Интересното е, че тук ще опитаме нещо различно – да дадем посока и пространство на хората да опознаят себе си и другия в началото, е най-добрия вариант“, обобщава Галена Цанкова.

Ако в търсене на идеалния партньор за теб, познатите приложения вече не работят - не се колебай и се впусни в „Женени от пръв поглед“. Запиши се за кастинг тук!

Редактор: Райна Аврамова