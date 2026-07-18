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Темите и гостите в предаването в неделя от 7.30 ч.
Коалиция на желаещите или коалиция на нежелаещите. Какво се случи в Киев? Ексклузивно говори министърът на външните работи Велислава Петрова.
Послеслов на една любов. За първи път след голямата загуба Мая Нешкова в интервюто на Мариян Станков - Мон Дьо.
Специално за "Събуди се" руската манекенка - двойник на норвежката мегазвезда Ерлинг Холанд.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVAРедактор: Райна Аврамова
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