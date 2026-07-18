Коалиция на желаещите или коалиция на нежелаещите. Какво се случи в Киев? Ексклузивно говори министърът на външните работи Велислава Петрова.

Послеслов на една любов. За първи път след голямата загуба Мая Нешкова в интервюто на Мариян Станков - Мон Дьо.

Специално за "Събуди се" руската манекенка - двойник на норвежката мегазвезда Ерлинг Холанд.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова