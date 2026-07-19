Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в „Твоят ден” ще видите:
След критичния доклад на Брюксел: Кои са основните препоръки към България за върховенството на закона и застрашено ли е европейското финансиране за страната ни?
Киевската декларация: Има ли противоречия във външната ни политика и как реагират европейските ни партньори?
Проверките на тирове продължават: Какви са масовите нарушения по пътищата, достатъчни ли са мерките на държавата и как бизнесът оценява контрола?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Станимира Шикова
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