В понеделник в „Твоят ден” ще видите:

След критичния доклад на Брюксел: Кои са основните препоръки към България за върховенството на закона и застрашено ли е европейското финансиране за страната ни?

Киевската декларация: Има ли противоречия във външната ни политика и как реагират европейските ни партньори?



Проверките на тирове продължават: Какви са масовите нарушения по пътищата, достатъчни ли са мерките на държавата и как бизнесът оценява контрола?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Станимира Шикова