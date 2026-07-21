В епизода на сериала тази вечер елитният отряд на „ФБР“ започва разследване в жилищна сграда в Ню Йорк, където са намерени мъртви три компаньонки. Скоро екипът разкрива, че престъплението е част от мащабен план на опасен терорист.

В шеметна надпревара с времето екипът ще направи всичко по силите си, за да предотврати масово кръвопролитие.

Не пропускайте развръзката в девети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова