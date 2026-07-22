“Съдби на кръстопът” тази събота по NOVA разказва за съпрузи, чиито отношения са помрачени от съмнения. Тайна от миналото е на път да разруши щастието на младото семейство от София. Години наред Александра Шулева изпитва погубващо чувство за вина, заради изоставената си дъщеря. Дългоочакваната бременност ще разкрие драматична й тайна пред нейния настоящ съпруг. Как ще я приеме той и ще прости ли на жена си?

Можем ли да преживеем най-големите си страхове?

Отговорът ще научим в епизода от документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова