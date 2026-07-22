В съботния киноследобед ще се потопим в атмосферата на перфектни танцови изпълнения и наелектризираща музика във филма „Вихърът на танца“. Лентата е римейк на класиката от 1984 г., която направи Кевин Бейкън звезда. Филмът описва вечната борба между невинното удоволствие и строгия морал, когато градското нахакано момче Рен Маккормък се озовава в консервативно градче в Бюмон, в Средния Запад.

Тук танците, а следователно и всяко младежко забавление, са забранени. Но Рен, заедно с най-добрия си приятел Уилърд и пасторската дъщеря, не желаят да се съобразяват с правилата и ще се разбунтува срещу забраните. Пет години по-рано петима тийнейджъри от градчето са загинали в трагичен инцидент след танцова забава. За да предотврати подобни случаи местният свещеник Шоу Мур решава да забрани танците и рокмузиката в Бомон. Единственият, който дръзва да се опълчи на заповедта е Рен. Нещата се объркват още повече след като младежът се влюбва в дъщерята на свещеника. Във "Вихърът на танца" зрителите на NOVA ще се насладят на десет прекрасни песни, сред които са: “Footloose” на Кени Логинс, “Dancing in the Sheets” - Шаламар , “Let’s Hear It for the Boy”- Денис Уилямс, “Holding out for a Hero” - Бони Тейлър и любовната тема “Almost Paradise”.

По-късно от 15.00 ч. следва семейната лента „Шанс за Ема“, която разказва за една необикновена връзка, непреодолима загуба и неочаквана любов.

Докато извършва общественополезен труд в ранчо за отглеждане на коне в риск, Ема създава необикновена връзка с жребец, който позволява само на нея да го язди. Придобивайки нови умения и увереност, Ема измисля план да откупи вината си и в крайна сметка да спаси ранчото, което вече е обикнала.

Не пропускайте „Вихърът на танца“ от 12.30 ч. и „Шанс за Ема“ от 15.00 ч. в събота по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова