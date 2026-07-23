В епизода на сериала тази вечер специален агент Нина Чейс ръководи опасна мисия под прикритие, която цели да разобличи престъпна мрежа по време на пищна и строгоохранявана сватба на мексикански картел.

Ситуацията излиза извън контрол, когато брутална въоръжена банда атакува гостите на събитието, проваляйки плановете на ФБР и излагайки живота на агентите на сериозна опасност.

За да реализират успешно операцията и да заловят нападателите, агентите на „ФБР“ трябва спешно да пречупят единствения свидетел — престъпник на име Лука. Целта е да го накарат да сътрудничи, преди да е станало твърде късно…

Не пропускайте развръзката в единадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова