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Гледайте премиерния единадесети епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
В епизода на сериала тази вечер специален агент Нина Чейс ръководи опасна мисия под прикритие, която цели да разобличи престъпна мрежа по време на пищна и строгоохранявана сватба на мексикански картел.
Ситуацията излиза извън контрол, когато брутална въоръжена банда атакува гостите на събитието, проваляйки плановете на ФБР и излагайки живота на агентите на сериозна опасност.
За да реализират успешно операцията и да заловят нападателите, агентите на „ФБР“ трябва спешно да пречупят единствения свидетел — престъпник на име Лука. Целта е да го накарат да сътрудничи, преди да е станало твърде късно…
Не пропускайте развръзката в единадесети премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
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