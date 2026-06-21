Десетият ден на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико донесе няколко исторически постижения. В рамките на юбилейния мач №1000 в историята на световните футболни финали Япония разгроми Тунис с 4:0 и записа най-убедителната победа на азиатски отбор на Мондиал. Успехът изпрати тунизийците извън турнира само дни след смяната на селекционера Сабри Ламуши.

По-рано Нидерландия победи Швеция с 5:1 и удължи серията си на 18 поредни мача без загуба в груповата фаза на световни първенства. Четвъртото попадение на „лалетата“ се оказа юбилейният 100-и гол на турнира. За първи път от 1958 г. насам тази граница беше достигната само след 33 изиграни срещи.

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Вечерта се превърна в историческа за Кюрасао, който спечели първата си точка на световни финали след нулево равенство с Еквадор. Големият герой беше 37-годишният вратар Елой Руум, който отрази 15 удара и постави нов рекорд за най-много спасявания в мач от световно първенство, завършил в редовното време. „Да спечелим първата точка за Кюрасао на такъв форум е нещо безценно“, заяви Руум след срещата.

Германия също направи важна крачка напред след победа над Кот д’Ивоар, вдъхновена от Денис Ундав. Нападателят отбеляза и двата гола за Бундестима и продължава да впечатлява с ефективността си, като има средно по едно голово участие на всеки 11 минути игра от началото на шампионата. Преди двубоя любопитна прогноза за успех на германците направи и орангутанът Уолтър от зоопарка в Дортмунд, който позна крайния изход на срещата.

Редактор: Ралица Атанасова