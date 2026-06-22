Драматични моменти и исторически постижения в 11-ия ден от Световното първенство по футбол. Испания беше безапелационна и победи с 4:0 Саудитска Арабия. Тон зададе Ламин Ямал, който стана вторият най-млад играч, открил резултата на Световно първенство, след Пеле през 1958.



В другия мач от същата група дебютантът Кабо Верде стигна до ново героично равенство. Отборът отбеляза първите голове в историята си на Мондиал за крайното 2:2 срещу двукратния световен шампион Уругвай.

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В другите двубои Египет се добра до първа победа на световни футболни финали след 3:1 срещу Нова Зеландия, а Белгия и Иран завършиха 0:0.

Редактор: Дарина Методиева