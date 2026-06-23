Гърция насочва усилията си към превенция и по-голяма отговорност на водачите, като разчита на по-строг контрол и по-сурови наказания за нарушителите. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS адвокатът Константина Харизанова.

По думите ѝ проверките започват още при влизането в страната. „От миналата година имаме нов закон за движението, който е с много по-строги мерки. Следят се именно нарушенията, които имат пряка връзка с пътнотранспортните произшествия“, обясни тя.

Гърция въвежда нови правила и глоби за нарушителите на пътя

Харизанова посочи, че сред основните акценти на контрола са превишената скорост, употребата на алкохол и използването на предпазни колани. „Санкциите са както за водача, така и за съответния пътник, който не е поставил предпазен колан“, подчерта адвокатът. Според Харизанова по-строгите мерки са насочени единствено към налагането на дисциплина и ред на пътя. „Всеки водач носи отговорност за безопасността на движението. По-честите и по-строги проверки са само и единствено с цел да се предотвратят опасни ситуации“, заяви тя.

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Редактор: Ралица Атанасова