Източната част на околовръстния път на втория по големина гръцки град - Солун, отново ще бъде затворена и в двете посоки за 48 часа през този уикенд заради строителни дейности, съобщи регионалният сайт „Вория”.

Пътят ще бъде блокиран в района на пътния възел Пилея – Панорама още от 23:00 ч. в петък.

Същият участък беше затворен за 48 часа и две седмици по-рано – на 13 и 14 юни. Тогава край Солун се образуваха километрични опашки от автомобили. През последните дни имаше и още няколко спирания на движението по околовръстното, но само в нощните часове.

24-часова стачка на заетите в туризма и строителите в Гърция

Промените се налагат заради строежа на новата пътна артерия „Флайовър”. Проектът с дължина почти 8 км предвижда изграждането на 4-километрова естакада над съществуващия източен околовръстен път на града. Обектът трябва да бъде завършен до пролетта на 2027 г.

По време на строителните дейности през уикенда трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути, включително през центъра на Солун. В дневните часове в събота и неделя ще има ограничения за камиони над 3,5 тона и по други участъци от околовръстното шосе.

Ограниченията ще засегнат сериозно и туристите, които пътуват от и към Халкидическия полуостров. Пътуващите може да се информират за трафика и закъсненията в реално време чрез официалната платформа на солунския „Флайовър”, както и чрез приложенията за навигация.

Редактор: Мария Барабашка