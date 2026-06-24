24-часова стачка на служителите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството обхвана днес Гърция, като протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове. Акцията е организирана от Федерацията на работещите в хранителния и туристическия сектор.

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите, по-добро заплащане на извънредния труд, сключване на колективни трудови договори и подобряване условията за работа. Според представители на бранша работещите са изправени пред сериозно натоварване, особено в разгара на туристическия сезон.

Гърция е парализирана от национална стачка

Основната демонстрация в Атина е планирано да се проведе пред сградата на Министерството на труда.

Стачните действия засягат хотели, ресторанти, таверни и заведения в цялата страна, включително в популярни туристически дестинации.

Към протестите се присъединяват и работници от строителния сектор, които също настояват за по-добри трудови условия, по-високи възнаграждения и колективни трудови споразумения. В някои райони са планирани временни прекъсвания на работата по строителни обекти.

Държавните служители в Гърция с 24-часова стачка

Очаква се стачката да създаде затруднения за туристите, особено в курортите, където част от заведенията и туристическите услуги няма да работят или ще функционират с ограничен персонал.

Редактор: Цветина Петкова