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Протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове
24-часова стачка на служителите в туризма, хотелиерството и ресторантьорството обхвана днес Гърция, като протестни прояви се провеждат в Атина, Солун, Патра и редица други градове. Акцията е организирана от Федерацията на работещите в хранителния и туристическия сектор.
Синдикатите настояват за увеличение на заплатите, по-добро заплащане на извънредния труд, сключване на колективни трудови договори и подобряване условията за работа. Според представители на бранша работещите са изправени пред сериозно натоварване, особено в разгара на туристическия сезон.
Гърция е парализирана от национална стачка
Основната демонстрация в Атина е планирано да се проведе пред сградата на Министерството на труда.
Стачните действия засягат хотели, ресторанти, таверни и заведения в цялата страна, включително в популярни туристически дестинации.
Към протестите се присъединяват и работници от строителния сектор, които също настояват за по-добри трудови условия, по-високи възнаграждения и колективни трудови споразумения. В някои райони са планирани временни прекъсвания на работата по строителни обекти.
Държавните служители в Гърция с 24-часова стачка
Очаква се стачката да създаде затруднения за туристите, особено в курортите, където част от заведенията и туристическите услуги няма да работят или ще функционират с ограничен персонал.Редактор: Цветина Петкова
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