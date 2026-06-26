Български гражданин е сред основните фигури в мащабно корупционно разследване на румънската Национална дирекция за борба с корупцията (DNA), което започва в хазартния сектор и впоследствие води до отделно дело срещу кмета на Букурещ Чиприан Чуку. Това първо съобщи Национална дирекция за борба с корупцията на Румъния, а впоследствие казусът бе доразвит от румънски медии.

Според официалната информация на прокуратурата мъжът, посочен с инициалите Р.Д.М., е обвинен, че е предложил и впоследствие е предал подкуп в размер на 100 000 евро в полза на оператор от хазартната индустрия. Разследващите твърдят, че сумата е била предназначена за служител на Националната служба за хазарта, за да бъде повлияно приключването на проверка срещу компанията без налагане на тежки санкции и без сезиране на органите за наказателно преследване и службите за борба с прането на пари.

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По данни на DNA парите са били предавани на части - първо 45 000 евро, след това още 5 000 евро, а на 16 юни и останалите 50 000 евро. Именно при предаването на последната сума е организирана акция на прокуратурата, при която е документирано престъплението в момент на извършване. Ден по-късно съдът в Букурещ разпорежда 30-дневен предварителен арест за българския гражданин и още един обвиняем по делото.

Според румънските медии другата ключова фигура в схемата е Одета Кристинела Нестор - бивш председател на Националната служба за хазарта и настоящ представител на организация, защитаваща интересите на операторите на онлайн залагания. Прокуратурата твърди, че тя е посредничила при предаването на различни суми на служители на институцията, както и при осигуряването на достъп до непублична информация, свързана с текущи проверки.

Докато разследват предполагаемата корупционна схема в хазартния сектор, прокурорите попадат и на данни за други възможни престъпления. Така в края на 2025 г. е образувано отделно дело, което впоследствие достига до Чиприан Чуку - един от най-известните политици на Национално-либералната партия и по това време кмет на шести сектор на Букурещ.

Според обвинението през ноември 2025 г., във връзка с издаването на градоустройствени документи и строително разрешение за голям инвестиционен проект в столицата, двама бизнесмени са предоставили услуги за политическа реклама и предизборно консултиране в полза на Чуку. Прокуратурата разглежда тези услуги като неправомерна облага, предоставена срещу благоприятно административно съдействие по проекта.

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Разследващите твърдят още, че трети предприемач е действал като посредник между бизнесмените и кмета, улеснявайки предоставянето на предполагаемите облаги. На тази база DNA повдига обвинение на Чуку за получаване на подкуп и му налага мярка „съдебен контрол“ за срок от 60 дни.

Самият Чиприан Чуку категорично отхвърля обвиненията. След разпита си в централата на DNA той заявява, че е невинен, никога не е получавал пари или други облаги и ще съдейства изцяло на разследването. Според него е възможно неговото име да е било използвано от трети лица без негово знание.

От DNA подчертават, че повдигането на обвинения представлява процесуален етап от наказателното производство и не отменя принципа на презумпцията за невиновност. Разследването продължава, като прокурорите проверяват и участието на други лица в двете свързани корупционни схеми.

Редактор: Цветина Петкова