Опозиционната лидерка на Венецуела Мария Корина Мачадо заяви, че е решена да се завърне в страната след разрушителните земетресения от миналата седмица, за да участва в координирането на помощта за пострадалите и възстановяването на засегнатите райони.

В обръщение, публикувано в социалната мрежа X, Мачадо посочи, че е готова да предприеме всички необходими стъпки, за да се върне във Венецуела. По думите ѝ властите възпрепятстват опитите ѝ да влезе в страната, но това няма да я откаже от намерението да се включи в усилията за справяне с последиците от бедствието.

Мария Корина Мачадо планира да се върне във Венецуела възможно най-скоро

В момента Мачадо се намира в Панама, а конкретни детайли за евентуалното ѝ завръщане засега не се съобщават.

Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026

Темата предизвика и международен отзвук. Според информация на Ройтерс опозиционната лидерка е потърсила подкрепа от представители на американската администрация, включително от Белия дом, Държавния департамент на САЩ и членове на Конгреса във връзка с плановете си за завръщане.

Мачадо се превърна в едно от най-разпознаваемите лица на венецуелската опозиция след спорните президентски избори през 2024 г. След продължителен период на укриване в страната тя напусна тайно Венецуела в края на миналата година и оттогава живее извън родината си.

Мария Корина Мачадо: "Желязната лейди" на Венецуела

Възможното ѝ завръщане идва в момент на политическа несигурност и мащабна хуманитарна криза след силните земетресения, които отнеха живота на хиляди хора и нанесоха сериозни щети на инфраструктурата в страната.

Редактор: Цветина Петкова