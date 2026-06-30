Български изтребител МиГ-29 прехвана и ескортира пътнически самолет Airbus A320 при прелитането над страната ни. Причината – от самолета е бил подаден специален код (7500) за „незаконна намеса на борда“, като по-късно от Министерството на транспорта и съобщенията уточниха, че той е бил излъчен погрешно заради техническа неизправност в транспондера.

Отговор за NOVA от Electra airways:

„Полет от Варшава за Тел Авив с номер LOT 155, изпълняван с Airbus A320 (LZ-EAB), беше отклонен към Бургас след задействане на аларма на охранителна система. Изпълняващият полета екипаж следваше всички процедури за сигурност и безопасност и самолетът кацна успешно в Бургас. Не са докладвани други инциденти, свързани със сигурността или безопасността. Допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на разследването”.

Пътническият самолет е навлязъл във въздушното ни пространство в 13:57 ч. от района на границата по река Дунав, където веднага е пресрещнат от нашия изтребител, излетял от Трета авиационна база минути по-рано. Самата акция е задействана в рамките на мисията „Air Policing“ по охрана на въздушното пространство, след подадена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон.

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Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по „Air Policing“ като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда машината през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Турция, които също привели в готовност и вдигнали във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през общата ни граница. В 14:14 ч. машината напуска въздушното пространство на България.

В публикация във Facebook от Военновъздушните сили на България беше съобщено, че след напускането на българското въздушно пространство самолетът е бил ескортиран от двойка турски изтребители. Машината е напуснала и въздушното пространство на Турция, след като междувременно е получила отказ за кацане от три държави, като по информация на израелските медии вдигнати във въздуха са били и два израелски изтребителя, след като полетът е получил забрана да кацне в Тел Авив.

След това екипажът е поискал да се завърне и да кацне на българско гражданско летище. Дежурните изтребители на ВВС са били активирани повторно, извършили са прехват на самолета и са изпълнили блокиране на летището, на което той е кацнал. След изпълнение на задачата изтребителите са се завърнали в авиобаза „Граф Игнатиево”.

По-късно от Министерството на транспорта и съобщенията уточниха, че причината за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на самолета, който е излъчил погрешен сигнал за незаконна намеса или отвличане. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, машината е напуснала въздушното пространство на България през Турция. По искане на превозвача полетът до Тел Авив е бил прекратен, а самолетът е насочен обратно към България, където е кацнал успешно на летище Бургас в 17:15 ч.

От транспортното министерство допълват, че незабавно е бил свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Самолетът е бил позициониран съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР извършват проверка по случая. Няма пострадали пътници и членове на екипажа, а инцидентът не е повлиял на редовния трафик на летище Бургас.

Успешно изпълнената задача е доказателство за високата готовност, професионализма и бързата реакция на дежурните сили на Военновъздушните сили на България, както и за ефективното взаимодействие със съюзниците в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, пишат още от военното ведомство.