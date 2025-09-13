На сцената ще се качат и C'est La Vie Live Band & Show. Как тече подготовката за големия концерт в София и какво е откраднал от българската музика световният композитор? В дома му в Белград ни пренасят Иван Кънчев и Таси Асенов.

Г-н Брегович, здравейте! Как сте, какво се случва с вас?

Добре! По време на Ковид подписах за два филма – един сръбски и един американски. Бях се паникьосал, че ще остана без работа. Та, сега трябва да довърша тези два филма. Поприключвам със сръбския, а до седмица трябва да съм готов и с другия. По същото време имам страшен проблем с охлювите в градината ми. Охлювите изяждат всичките ми краставици, зелето ми. Така че, водя битка с тях. В началото не исках да ги убивам, просто ги хвърлях в градината на съседите, но там няма какво да ядат и се връщат пак при мен. Така че, за съжаление, трябваше да убия няколко.

На 24 септември ще имате огромен концерт в България. Как се подготвяте за този концерт? Има ли нещо специално?

Ще се опитам да направя един наистина забавен концерт! Ще свиря произведения, които съм композирал през последните 30 години, дори повече. Ще има парчета, които са писани за филми, включително и последният ми запис „Пъпът на света“, който е концерт за цигулка. Ще свиря и някои песни, които обичам да свиря и мисля, че българите също обичат да пеят с мен. Така че се надявам да е забавно.

Знам, че имате песни, които искате да свирите, които са ви на сърцето, но има ли такива, които не искате да свирите?

Е, надявам се да разбирате моята позиция. Не правя нищо, което не искам. Може би имаше един период – по време на войната, тогава трябваше да работя за пари. Неща, които никога не бих направил, като реклами. Правех, не знам, реклама за някакъв парфюм, някакво олио. Но след това се върнах към удобната си позиция на артист, така като си представям артистичната свобода – че правя за пари само нещата, които бих искал да правя безплатно. Така че никога не правя неща само за пари.

Говорите за парфюми, на какво ухае вашата музика?

Е, аз съм балкански композитор, така че разбира се, ще намерите много следи от българска музика в моята музика. Защото, знаете ли, в този район е трудно да намериш наистина нещо много оригинално. Винаги сме била повлияни от музиката наоколо, от унгарците на север, от румънците, българите, от гърците от юг и албанците. Така че, аз вече съм роден като един Франкенщайн на музиката. Ще усетите този Франкенщайн във всичко, което правя. Разбира се, ще намерите и какво съм откраднал от вас.



И какво откраднахте от нас?

О, не знам, композирането не е като грип, като бърза инфекция. По-скоро е като СПИН. Това е дълга инфекция, чиито симптоми ще видите, не знам, след 10 години. Така че кой знае? Не е съзнателно крадене от вас. Просто са подсъзнателни неща, които се случват.

Как реагират хората, които не са от Балканите, когато ви чуят?

Е, има стереотипи, като това – на юг са по-топли, на север са студени, но знаете ли, музиката е преди всичко човешки език. Ако говорите добре този език, наречен музика, можете да комуникирате. Можете да общувате. Разбира се, хората реагират различно.

Когато идвате в България усещате ли нещо специално или просто идвате в България, защото това е част от вашата работа?

Не, не е. Срещнах България за първи път по време на комунизма. Направих с моята рок група няколко концерта при вас. И вие сте късметлии да сте родени в наистина красива страна. България е толкова е красива. И хората са много, много сходни с нас. И мисля, че на това първо турне всеки ден ядях сирене по шопски. Толкова просто и красиво ястие. Днес имам приятели. Имам двете си певици, които са с мен от 91-ва година. Моето сопрано, Людмила, беше бременна в деветия месец, когато пееше за мен за филма „Ъндърграунд". Сега дъщеря й, която се роди тогава, има дете, тя вече е омъжена. Така че имам дълги приятелства в България. И обичам да ходя там, за да свиря музиката си, защото чувствам, че музиката ми се чувства комфортно. Просто е като у дома.

И последният ми въпрос е: какво обикновено казвате на децата си?

Имам три дъщери. И трите са французойки. Те са родени във Франция. Така че много често започвам да питам: ще се омъжвате ли? Струва ми се, че французите не са много ентусиазирани по отношение на брака. И не знам дали някога ще имам внук. Не знам. Надявам се, но като гледам – трудно. Но това най-често ги питам: ще се омъжвате ли?



"Щастлив съм, че съм във вашата телевизия и се надявам да харесате концерта ми. Ще дам всичко от себе си да направя добър концерт. Знаете ли, на определена възраст започваш да чувстваш отговорност. Животът е кратък. И ако си представите, че няколко хиляди души ще прекарат няколко часа от този кратък живот на вашия концерт, по-добре е да е добър. Така че, Брегович, разбий ги на този концерт!"

