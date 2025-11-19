В галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 в Салонната зала се открива изложба „Свят в света“ на Ваня Дудоленска. Художничката представя своята нова самостоятелна изложба, която може да бъде посетена в периода от 26 ноември до 13 декември 2025 г. /вкл./, с вход свободен.

Ето какво споделя Авторката за изложбата: „Свят в света“ не изобразява реалността — а я разтваря.

В тази експозиция живописта се превръща в пространство между мисъл и тишина, между жест и светлина. Платната са пътуване извън шума на повърхността – там, където времето забавя хода си и тишината започва да говори. Творбите предлагат различен начин на възприемане – не питат какво виждаме, а къде сме, когато гледаме. Цветовете звучат, светлината разкрива, а границите между външен и вътрешен свят се размиват.

„Свят в света“ кани зрителя да влезе в това пространство на ново усещане – живопис, която диша, вибрира и носи присъствие и съзнание.

За авторката

Ваня Дудоленска е съвременна българска художничка, чиито творби намират място както в частни колекции и интериори, така и в публични пространства в България и Европа. Нейният стил се отличава с изразителна текстура, релеф и дълбочина, които превръщат картината в преживяване - усещане за движение и присъствие. Завършила е катедра „Изобразително изкуство“, специалност „Мода“ в Нов български университет през 2014 г., където се заражда нейният интерес към връзката между изкуство и дизайн. През годините участва в различни художествени проекти и изложби, като постепенно утвърждава индивидуалния си стил и художествен почерк, изследвайки взаимодействието между материя, пространство и вътрешен свят.

Днес Ваня Дудоленска продължава да развива своето изкуство, търсейки нови форми на израз и взаимодействие между материя, пространство и вътрешно преживяване.

За повече информация: социалните канали на Галерията и www.vivacomoborishte5.com

Редактор: Боряна Димитрова