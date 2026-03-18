Любимецът на Холивуд, френският режисьор Арно Деплешен е в София, за да представи най-новия си филм „Два рояла“ в рамките на София Филм Фест. Повече за творбата си той разказва пред репортера на NOVA Десислава Жаблянова за "На кафе".

„Не знам дали правя филми, за да предавам послания или да разказвам истории. Това, което обичам най-много е да изграждам разказ. В този филм има две преплетени истории, които измислихме заедно с българина Камен Велковски. Едната е за мъж, който се връща в родния си град Лион, за да свири на пиано. Там среща едно дете, в което сякаш вижда себе си. Това е като една мистериозна приказка. Другата история е за млада вдовица и нейната мъка от любов. Може би посланието е как тази млада жена, която в началото виждаме изгубена в гробище, останала сама без съпруг и деца, постепенно пораства и се превръща в жена“, разказва темите, които се преплитат в творбата му Арно Деплешен.

Темата за семейството често присъства в творчеството му, но това се дължи на голямото му семейство. Освен това споделя мнението на Чехов, че семейството е най-малкия театър на света. Всеки в семейството има своя роля и никой не е напълно доволен от нея.

„Мисля, че е важно да има филмови фестивали във всички страни по света. Бил съм много пъти в Кан, където е най-големия кино фестивал в света. Миналата седмица бях в Ню Йорк на малък фестивал за френско кино и това бе много вдъхновяващо. Посещавал съм и други фестивали в Прага, Карлови Вари… Тези фестивали са важни, защото зрителите могат да разговарят с киното и с разнообразието от филми“, е мнението му за филмовите фестивали.

За разликата между Холивуд и европейското кино

„Обожавам Холивуд и когато бях на 10 години мечтаех да правя американски филми. Магията на Холивуд е, че прави популярно кино, което говори на цялата планета. Американското кино е индустрия, но в него има и много изкуство. Именно това прави киното толкова прекрасно.“

„Катрин Деньов е жена с абсолюта свобода. Тя е една от първите френски феминистки икони, но освен това е и изключителна актриса“, разказва за звездата на френското кино, с която е работил през годините.

