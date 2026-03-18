Приемни семейства, социални услуги, подкрепа за родители, за да имат всички деца шанс за щастливо детство. Как се постига това разказва в студиото на „Социална мрежа“ Екатерина Христова, която е ръководител на Център за обществена подкрепа в София към SOS Детски селища.

„Много са факторите, които поставят едно семейство в риск. Един от тях е социалният фактор, който със сигурност ще се увеличи заради трудните времена, в които живеем. Другият фактор, при който през последните години се отбелязва силно увеличение, е раздялата на двойката. Тогава нараства риска за децата. Единият родител настоява детето да е изцяло при него и то се откъсва от другия родител. Разбива се цялото семейство, но за съжаление при нас случаите достигат когато са в голяма криза. Едната страна са счупените взаимоотношения при двойката или при икономическа или социална криза, всичко от семейството са в тежко положение. Налага се да се включат много хора в подкрепата на това семейство. Имаме проблеми и при осиновени деца, които са в тийнейджърска възраст. Налага се много голяма мрежа от хора да се включат в подкрепата на едно семейство“, разказва Екатерина Христова.

Ръководителят на Центъра за обществена подкрепа в София споделя, че около 75-80% са успешни случаите, на които помагат, но това се дължи на продължителна работа през годините. Нужно е време за изграждане на доверие между специалистите и семействата, тъй като работата на организацията не е да се наказват или да се поставят в рамки родителите, а целта е да ги подкрепят.

Екатерина разказва, че има деца, които не желаят да посещават училище, отпаднали са от системата и тя и колегите й се опитват да изградят връзката между тях и да мотивират децата да открият пътя си. Оказва се психологическа помощ на децата и родителите.

При случаи на изоставени от семейството си деца, те биват настанявани в приемни семейства. За съжаление намалява броят на приемни семейства в страната ни и все още се настаняват деца в центрове от семеен тип. Има нужда от повече приемни семейства и от качествено обучение на тези семейства, за да могат да бъдат подготвени за работата си с тези деца.

След настъпване на пълнолетие към SOS Детски селища има програма, която подпомага децата с различни курсове, съвети, предложения за работа, надграждащо обучение, шофьорски курсове и всичко необходимо, което може да им помогне да се справят сами в живота.

