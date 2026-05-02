Неделният киноследобед ще стартира с канадската романтична комедия "Може би любов" от 12.30 ч. на режисьора Марита Грабияк, в която ще проследим перипетиите на известна майка-блогър, която влиза в конфликт с един от своите читатели. Докато изяснява отношенията си с него в мрежата, в реалния живот тя среща самотен татко и между двамата започват да прехвърчат любовни искри. Когато обаче тя разбира, че всъщност това е един и същи човек, целият й свят се разпада.

Киномаратонът продължава с премиерната лента „Искам да ти кажа, че...“ на режисьорката Дамян Ромейн от 14.15 ч. по NOVA, в която зрителите ще могат да проследят историята на заета майка и успешна бизнесдама. Когато тя наема грижовен и харизматичен мъж като детегледач на децата си, тя не очаква, че той ще внесе не само ред в дома, но и топлина в сърцето й. Докато прекарват все повече време заедно, професионалната дистанция започва да се размива, а между тях се заражда неочаквана романтична връзка. Лека и очарователна история за любовта, която се появява в най-ежедневните моменти.

Редактор: Райна Аврамова