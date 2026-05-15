Съботният киноследобед ще стартира с романтичната лента, дело на режисьора Ридли Скот, „Добра година“, която ще запознае зрителите с историята на лондонския банкер Макс, който от години не поддържа никакъв контакт с чичо си Хенри. След смъртта си обаче Хенри оставя в завещание на своя племенник винарско имение във Франция. Отивайки да огледа наследения имот, той се сблъсква с различни спомени от детството и с една красива млада жена.

От 15.20 ч. Еди Мърфи ще се сблъска с проблемите на бащинството, за да преоткрие важните неща в живота в комедията „Представи си това“. Във филма на режисьора Кери Къркпатрик участват и холивудските актьори Яра Шахиди, Томас Хейдън Чърч, Никол Ари Паркър, Рони Кокс и други.

Като мнозина професионалисти Еван Даниелсън е толкова ангажиран с кариерата си, че все не намира време за малката си дъщеря Оливия. Изправен пред възможността за повишение, Еван губи почва под краката си, докато се опитва да се справи със съперника си във фирмата. Но когато Оливия го запознава с обитателите на въображаемата си страна, Еван преоткрива детето в себе си и намира решение на всичките си проблеми.

