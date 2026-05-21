„Хоризонти 2026“ поставя темата, от която зависи всичко останало – начинът, по който мислим, работим и изграждаме едно общество.

Галавечер „Хоризонти 2026“, организирана от списание „Мениджър“, продължава традицията да среща българските бизнес и културни среди с личности, които променят глобалния разговор за бъдещето. След издания, посветени на философията, културата и социалната психология, тази година инициативата насочва вниманието към тема, която рядко получава общественото и стратегическо значение, което заслужава – образованието.

Ние вярваме, че именно образованието е фундаментът, върху който се изгражда едно мислещо, отговорно и конкурентоспособно общество. Когато то отслабва, последствията се виждат навсякъде – в здравната култура, икономическите решения, способността за критично мислене и начина, по който обществото разбира рисковете и възможностите пред себе си.

Какво губи едно общество, когато подценява ролята на учителя?

Как изглежда икономика, изградена върху компромис с образованието?

Можем ли да очакваме качествени решения без качествено образование?

Специален гост на вечерта ще бъде Андрия Зафираку – носител на Global Teacher Prize 2018 и призната за най-добрия учител в света. Тя печели престижното отличие за работата си в едно от най-етнически разнообразните училища във Великобритания, където чрез изкуство, култура и креативност успява да промени живота на млади хора от уязвими общности.

Темата на нейната визионерска реч ще бъде:

„Неудобната истина за образованието: Подготвя ли училището деца за свят, който вече не съществува?“

Тя е културен лидер към Световния икономически форум, член на Global Future Leaders Council и носител на редица международни отличия за принос към образованието и културата. Дебютната ѝ книга Those Who Can, Teach се превръща в международен бестселър и силен аргумент в защита на учителската професия като двигател на общественото развитие.

В последващата дискусия участие ще вземат:

Найден Тодоров, служебен министър на културата;

Негово Превъзходителство Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство в България.

Модератор на разговора ще бъде проф. Веселин Методиев – историк, бивш вицепремиер и министър на образованието.

„Хоризонти 2026“ събира личности, които влияят върху обществените процеси, за да говорят за теми, изискващи реални решения. Тази година фокусът е образованието – не като абстрактна ценност, а като стратегическа необходимост и инвестиция в бъдещето. Галавечерта ще се проведе на 28 май 2026 г. от 18:30 ч. в „Слънчева зала“ на Националния исторически музей. Събитието е с предварителна регистрация и ограничен брой места.

Повече информация за него може да откриете ТУК.

Нова Броудкастинг Груп е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова