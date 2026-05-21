Уил Феръл и Марк Уолбърг ще се изправят срещу Дуейн Джонсън - Скалата и Самюел Джаксън,за да докажат, че са герои в екшън-комедията в “Ченгета в резерв” този петък от 21.00 ч. по NOVA. Лентата на доказалия се в комедийния жанр режисьор Адам МакКей събира за пръв път четирите звезди на екран. Уолбърг признава, че отдавна е мечтал да играе в комедия, защото екшън ролите са се превърнали в отличителна марка за него и затова е бил много радостен, когато МакКей му предлага ролята. След “Водещият: Историята на Рон Бъргънди” Адам МакКей иска да направи нова комедия с Уил Феръл, но този път на полицейска тематика. Историята в “Ченгета в резерв” дава на двамата актьори възможност да разкрият истинския си комедиен потенциал.

Алън Гембъл (Уил Феръл) и Тери Хойтц (Марк Уолбърг) са партньори в полицейското управление на Ню Йорк, но работата им не е свързана със залавяне на престъпници и двамата рядко стават свидетели на истински екшън. Гембъл е доволен от работата си, докато Хойтц е преназначен против волята си след неволен служебен инцидент. Двамата партньори боготворят топ-ченгетата на Ню Йорк Кристофър Дансън (Дуейн Джонсън) и Пи Кей Манцети (Самюел Джаксън). Но дали в реалния живот е толкова лесно да се наредиш сред топ-полицаите?

Как ще завърши приключението на Алън и Тери, ще разберем в екшън-комедията “Ченгета в резерв” този петък от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова