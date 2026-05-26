В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Албена Георгиева от София.

Албена започна играта си с кутия номер 5. Тя уверено отхвърли първите оферти на Банкера от 1900 €, 2200 € и 2000 €, тъй като в неразкритите кутии все още оставаха достатъчно високи суми, за които си заслужаваше да рискува. С приближаването към финала големите печалби започнаха да намаляват, а заедно с тях намаляваха и офертите на Банкера. Той предложи 1750 €, а след това и 1002 €, а най-високата останала сума беше 7500 €. Албена отказа и тези оферти, но когато в играта останаха само три кутии със 100 €, 1500 € и 7500 €, реши да приеме сигурна сума от 1500 € и продаде своята кутия. На финала, със 100 € в едната и 7500 € в другата кутия, Албена получи възможност за смяна и размени кутия номер 5 за номер 10. Така 7500 € се оказаха при нея, но вече продадени за сигурните 1500 €. Албена приключи участието си в „Сделка или не“ с гарантирана печалба в ръце и много положителни емоции от своята игра.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова