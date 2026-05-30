Неделният киноследобед ще стартира с романтичната лента „Сватбено желание“ на режисьора Деймиън Ромей, в която зрителите ще имат възможността да проследят историята на една безнадеждна романтичка. Младага жена решава да насрочи сватбата си за своя 35-и рожден ден, въпреки че все още е необвързана. В отчаяното си търсене на подходящ годеник тя се сблъсква с чаровен детски писател, с когото първоначално не могат да се понасят. Но когато двамата започват да работят заедно и се преструват на сгодена двойка, неочаквано откриват, че истинската любов може да е била пред очите им през цялото време.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерната лента „План за любов“, която разказва историята на амбициозна организаторка на събития, която планира всяка подробност до съвършенство. Младата жена, получава шанс да работи по важен проект, който може да промени кариерата й. Но когато започва да си сътрудничи с чаровен и свободолюбив колега, внимателно подреденият й свят постепенно се преобръща. Докато двамата се опитват да съчетаят различните си подходи, между тях се заражда неочаквана романтична връзка, която доказва, че понякога най-хубавите неща в живота не могат да бъдат планирани.

