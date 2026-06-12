В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме спор за спряна вода в съсобствен имот. Безводието продължава вече 8 години. Ищцата се оплаква, че ответникът я следи с дрон, а през нощта насочва фаровете на автомобили към прозореца ѝ.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова