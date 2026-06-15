-
Критични ситуации и неочаквани изненади в „SOS Разтребители“
-
Точен избор в "Сделка или не"
-
Дамаджанови срещу Черешкови в "Семейни войни"
-
"Съдебен спор" заради изгонена от брат си сестра от дома им
-
„Събуди се“: За пътя на дрогата, епидемията от наркотици, като целта на трафикантите са децата ни
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 14 юни очаквайте
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Писателят Васил Попов – за забравените български думи.
Цвети Радойчева – за щастието да кажем „Има те“ на хората, които са близки до сърцето ни.
С Китодар Тодоров ще коментираме с усмивка малките победи в живота ни.
Специален гост в предаването ще бъде шеф Виолета Стоянова от Hell’s Kitchen.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни