Писателят Васил Попов – за забравените български думи.

Цвети Радойчева – за щастието да кажем „Има те“ на хората, които са близки до сърцето ни.

С Китодар Тодоров ще коментираме с усмивка малките победи в живота ни.

Специален гост в предаването ще бъде шеф Виолета Стоянова от Hell’s Kitchen.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова