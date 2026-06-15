Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Рецепта за новия бюджет – как да овладеем дефицита? В студиото – Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

И още: Ново споразумение за водите – какво поиска Гърция от страната ни? Гост е бившият заместник-министър на околната среда и водите Атанас Костадинов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ралица Атанасова