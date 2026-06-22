Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Административните и организационните проблеми в МВР, казусът „Баба Алино” и екстрадицията на Стоян Мавродиев – разговор с бишият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.

И още: По-висок данък „второ жилище” и парите в държавната хазна – анализ на икономиста доц. Щерьо Ножаров.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Цветина Петрова