Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Административните и организационните проблеми в МВР, казусът „Баба Алино” и екстрадицията на Стоян Мавродиев – разговор с бишият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
И още: По-висок данък „второ жилище” и парите в държавната хазна – анализ на икономиста доц. Щерьо Ножаров.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Цветина Петрова
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