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Янакиеви срещу Меден Рудник в "Семейни войни"
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Щастлива игра в "Сделка или не"
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник от Бургас и семейство Янакиеви от Елхово.
Меден рудник посрещнаха третите си опоненти, в оспорвана игра и борба за точки до самия финал. Резултата откриха Янакиеви, които спечелиха първия рунд. Втори и трети бяха за Меден Рудник, но Янакиеви бързо изравниха в четвърти рунд. Пети рунд беше решаващ. Меден рудник си спечелиха правото да разкриват първи. Те успяха да познаят три отговора и това им донесе победа в играта с 424:222 точки.
В „Бързи пари“ събраха 85 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.
Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Ангелови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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