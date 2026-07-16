-
Екипът на „ФБР“ разследва убийство в градски парк в Ню Йорк
-
Екипът на „ФБР“ ескортира американски сенатор
-
Заплетен случай на „ФБР“ с убит на федерална земя млад мъж
-
Екипът на „ФБР“ в търсене на безценните произведения на изкуството
-
Екипът на „ФБР“ е по следите на изчезнал федерален съдия
-
Екипът разследва атака срещу секретен офис на „ФБР“
Гледайте премиерния шести епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
В епизода на сериала „ФБР“ специалните агенти се отзовават на грабеж в общинска клиника, който се оказва смъртоносен. В началото екипът разследва група за трафик на наркотици и скоро открива, че лекарят на клиниката може да е по-замесен, отколкото първоначално са предполагали. Оказва се, че един от обирджиите е завел неуспешен иск срещу д-р Франклин Ръск за предполагаема лекарска небрежност, след като бебето му починало по време на раждане. По-късно екипът разбира, че Ръск е бил част от банда за трафик, която е крала деца от наркозависими родители и ги е предоставяла на агенции за осиновяване.
Междувременно Изобел Кастий е изправена пред предизвикателството да се сближи с новите си доведени деца и влиза в конфликт по семеен въпрос с доведената си дъщеря.
Не пропускайте развръзката в шести премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни