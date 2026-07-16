В епизода на сериала „ФБР“ специалните агенти се отзовават на грабеж в общинска клиника, който се оказва смъртоносен. В началото екипът разследва група за трафик на наркотици и скоро открива, че лекарят на клиниката може да е по-замесен, отколкото първоначално са предполагали. Оказва се, че един от обирджиите е завел неуспешен иск срещу д-р Франклин Ръск за предполагаема лекарска небрежност, след като бебето му починало по време на раждане. По-късно екипът разбира, че Ръск е бил част от банда за трафик, която е крала деца от наркозависими родители и ги е предоставяла на агенции за осиновяване.

Междувременно Изобел Кастий е изправена пред предизвикателството да се сближи с новите си доведени деца и влиза в конфликт по семеен въпрос с доведената си дъщеря.

Не пропускайте развръзката в шести премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова