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Успешна сделка с Банкера в "Сделка или не"
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Пенчо Тодоров от Варна.
Пенчо започна играта си с кутия номер 24. Той решително отказа офертите на Банкера от 1850 €, 1000 € и 750 €, но големите суми изчезваха една след друга и най-високата остана 2500 €. Въпреки това, той смело отказа и следващите оферти от 500 € и 369 €. Във финалните две кутии останаха 100 € и 2500 €. Трябваше да вземе едно последно важно решение, дали да остане с кутия 24 или да вземе кутия номер 5. Реши да смени кутиите, а кутия номер 5 му донесе награда от 2500 €. С вяра и смелост, Пепи игра до края и си тръгва от „Сделка или не“ с добра печалба и много емоции от своята игра.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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