Петима класически музиканти с необикновеното им въображение, виртуозната им техника и неочакваните им интерпретации на рок легендите “Рейдиохед“ (Radiohead) и исланската звезда Бьорк (Björk). Това обещава гостуването на струнния квинтет Wooden Elephant през септември в София и Поморие.

Концертите са 11 и 12 септември 2026 г. в Концертната зала на Военния клуб в столицата (бул. „Цар Освободител“ № 7) и в залата на читалище “Просвета 1888” в морския град. Билетите ще бъдат в продажба от 1 юли.

Wooden Elephant, които вече имат славата на един от най-смелите ансамбли на световната музикална сцена, премахват границите между музикалните жанрове, а гостуването им се очертава едно от запомнящите се събития на новия музикален сезон.

Квинтетът пристига в София веднага след участието си в звездния фестивал във Вербие (Швейцария). В състава е и българинът Стефан Хаджиев (виолончело) – възпитаник на училището за музика и драма “Гилдхол” в Лондон, който от години свири по най-известните сцени в света, като преминава свободно между класическата, експерименталната и електронната музика.

На сцената той си партнира с виолиста Иън Андерсън (автор на аранжиментите), както и с цигуларките Ифа Ни Вриън и Хулда Йоунсдоутир и контрабасиста Николай Матюс.

В края на миналото хилядолетие легендарната рок група “Рейдиохед“ (Radiohead) направи революция с немислимата замяна на характерните китарни рифове с експериментална електроника в Kid A. Въпреки разочарованието на част от феновете албумът остана в историята като една от най-дръзките идеи в модерната музика. Четвърт век по-късно той оживява отново като произведение за струнен ансамбъл – този път без електрониката и семплите, но с духа на класическата музика. Електронните звуци са интерпретирани по изцяло акустичен начин, като са използвани техники от съвременната и авангардната музика.

Албумът на Wooden Elephant LANDSCAPES, KNIVES & GLUE / Radiohead’s Kid A Recycled излиза през 2021 г. и получава овациите на британската преса, а в официална рецензия на Apple Music iTunes е описан като изключително изобретателна интерпретация с много въображение, звуков шедьовър. Аранжиментите на Иън Андерсън, който е работил с “Рейдиохед”, включват използване на много нестандартни техники, повлияни от съвременната музика.

В програмата на концерта в София е и Electric Counterpoint от Стийв Райх, оригинално писан за електрическа китара и често изпълняван от китариста на Radiohead - Джони Грийнууд.

На 12 септември 2026 г. музикантите ще представят в Поморие проекта Björk: Homogenic, в който превръщат в акустично преживяване емблематичния албум на исландската звезда Björk.

Гостуването на Wooden Elephant в България е организирано от София арт институт и фестивала „Поморие и приятели”.

Редактор: Райна Аврамова