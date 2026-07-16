На 22-ри юли София Съмър фест открива летния сезон с голям концерт на Васил Найденов. Панелистът на „На Кафе“ Дарин Ангелов ще участва с моно спектакъл „Аз, която те обича“ на 3 август, а само ден по-рано на 2 август Бон-бон ще изнесат концерт с песни на Бийтълс.

На летния фестивал Стефания Колева и Богдана Трифонова ще представят поставката „Извънредно любовно“. В нея истинските преживявания ще се превърнат в смях, а двете дами обещават да взривят сцената с много интересни истории. С актрисите и водещи за „На кафе“ ни среща репортерът на NOVA Десислава Жаблянова, а те разказват повече за предстоящото събитие. Тази година актрисата Стефания Колева ще има възможността да посрещне рождения си ден на сцената и кани всички желаещи да се присъединят към личния й празник.

„Ще направим двоен празник – рождения ден на Стефания и ще подарим на хората едно представление, което доказано усмихва, разчувства и вълнува до безкрай. Всичко, за което разказваме в представлението е реално и то се е случвало и е абсолютната истина. Всеки се открива някъде и в нещо“, споделя Боги Трифонова.

„Това са истории, в които всеки се припознава. Има изненадващи моменти и също така леко абсурдните истории от живота, когато си пред лицето на любовта и правиш глупости. Написани са и изиграни умело и хората се забавляват. Това ни радва и е мотив да се движим напред“, допълва Стефания Колева.

Дамите разказват, че в живота има много абсурдни ситуации, като например тази, в които с разбито сърце дамите си купуват рокли за по 1500 лв. Друга такава е, че Боги дава имена на роклите си. Обикновено имената са на жени, с които са купувани роклите или за споделено преживяване.

Представленията са на импровизационен принцип и дори тези, които вече са ги гледали, няма да видят същото нещо. Може да е за историята, която са чували, но поднесена по различен начин. Обикновено създават специална връзка с публиката, която усеща, че актьорите се забавляват и тази вълна заразява и тях. Темите за обсъждане са необятни – мъжете, децата, новите рокли, разходки, коли, дори и времето.

Гледайте постановката „Извънредно любовно“ на 29 юли на София Съмър Фест 2026.

NOVA e медиен партньор на София Съмър Фест.

Редактор: Райна Аврамова