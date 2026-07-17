Съботният киноследобед ще започне с много смях и забавления с лентата на Джон Ландис "Пристигане в Америка", която ще ни покаже историята на много богат и разглезен африкански принц (Еди Мърфи), който пристига в Америка в търсене на съпруга. Принцът цял живот е бил глезен от прислужниците си и от изобщо цялото царство, а животът му в измислено кралство на име Замунда е бил лесен и безпроблемен. Когато става на 21 години и е вече пълнолетен, родителите му му налагат да се ожени за момиче, което от раждането си е обучено за кралица. Момичето няма собствено мнение и е напълно съгласна с всичко, което ѝ казва нейният крал, но на принца това не му харесва и решава да замине в Америка и сам да си намери съпруга. Съпровождан от най-високопоставения си приближен, той бързо си намира работа, нов дом и приятели, нови врагове и не по-малко проблеми.

Романтичният следобед продължава със семейната приключенска драма „Пътят към дома“ от 15.00 ч. с участието на Ашли Джъд, Едуард Джеймс Олмъс и Патрик Галахар. Ще проследим приключенията на един чаровен домашен любимец. Когато амбициозният студент по медицина Лукас Рей намира бездомно кученце, той го прибира в къщата, в която живее с майка си и двамата бързо се влюбват в четириногото създание, което приема името Бела. Докато тя расте, между нея и Лукас се създават най-близки връзки. Но когато служител по контрол на животните заявява, че тя е питбул и няма право да пребивава в Денвър, Лукас временно я изпраща да живее със семейството на приятелката си на цели 400 мили разстояние. Раздялата и липсата на Лукас се отразява зле на Бела и тя решава да избяга, принудена да премине през опасната пустош на Колорадо, но и твърдо решена да се върне у дома.

Не пропускайте развръзката в комедията „Пристигане в Америка“ от 12.30 ч. и семейната драма „Пътят към дома“ от 15.00 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова