Дуейн Джонсън е в ролята на ЦРУ агент, някога жестоко подиграван в училище, който се прибира в родното си място за дълго чаканата годишнина от завършването на гимназията. Там той, превърнал в мускулест таен агент, се среща с най-популярния ученик от гимназията (Кевин Харт), сега обикновен счетоводител.

Джонсън успява да го „вербува“ за топ секретна мисия и още преди влюбеният в числата Харт да се усети, вече е въвлечен в супер опасния свят на шпионите, в който ожесточените престрелки се редуват с грозни предателства и обратното. А смъртта ги дебне от повече места, отколкото може да преброи.

Смях, екшън и много вълнуващи изненади очакват зрителите на тази забавна история, която разказва за приятелството и за силата на втория шанс.

Не пропускайте развръзката в криминалната екшън комедия тази събота от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова