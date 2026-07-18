Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч. с романтичната лента „Поръсено с любов“, която разказва историята на Алисън, която ревниво пази своята самоличност. Работата й е да прави рецензии на ресторантите в чикагско издание, защото иска да бъде третирана по същия начин, както и обикновените клиенти. Но когато случайно става вайръл покрай унищожителна статия за нов ресторант, за да поправи мнението си, по настояване на нейния редактор, тя отива под прикритие при готвача, когото е очернила. След като буквално и преносно сблъскват тигани на всяка крачка, двамата в крайна сметка научават, че различните им хранителни философии, а и те самите, всъщност се допълват взаимно. Ще успее ли тази връзка да се запази, когато се разкрие истинската самоличност на Алисън?

По-късно от 14.15 ч. режисьорът Хедър Хоутърн Дойл ще ни разкрие тайните във вселените на любовта и кулинарията във филма "Мечтаният ден". Джес и Макс, отменят сватбата си седмица преди събитието, фокусирайки се върху различията си, а не върху това, което ги е събрало. Джес обаче започва да се съмнява в решението си, когато братът на Макс моли Били Дейвис, притежаваща компания за планиране на сватби, за помощ. Междувременно тя получава лоши новини, след като получава известие от хазяина на стария склад, където се помещава бизнесът й, че продава имота. В картинката се намесва и по-големият брат на Макс, Чарли Уорън, когото Били определя като арогантния мъж в нейния час по йога. Били и Чарли обединяват усилия, за да съберат отново Макс и Джес, но се натъкват на безброй пречки в постигането на крайната цел. И докато прекарват все повече време заедно, Били и Чарли започват да се влюбват един в друг. Ще успеят ли да намерят общия път към щастието?

Гледайте романтичната лента „Поръсено с любов“ от 12.30 ч. и премиерната романтична комедия „Мечтаният ден“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA

Редактор: Райна Аврамова