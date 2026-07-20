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Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Красимир Марков от Стара Загора.
Красимир започна играта си с кутия номер 9. Запази повечето големи суми почти до края на играта и това го изкуши да отхвърли оферти от 2200 €, 2000 € и 1500 €. Само две от тях останаха в последните пет кутии, но Красимир отново смело отказа офертата от 1000 €. За съжаление в следващите кутии разкри големите печалби и на финала останаха 0,01 € и чаша. Той прие предложената от Банкера смяна и размени кутия 9 за кутия 14, в която откри най-малката печалба от 0,01 €. Въпреки разочарованието от пропуснатата възможност за печалба, Красимир си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка, след една смела игра срещу Банкера, в която рискът не беше на негова страна.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
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