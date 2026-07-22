В четвъртък в „Твоят ден” ще видите:

След бурни дебати парламентът одобри разполагане на американски самолети на летище Безмер. Има ли рискове за националната сигурност на страната ни?

Бюджет 2026 влиза във финална фаза. Кои от предложенията на управляващи и опозиция остават в сила и как работодатели и синдикати оценяват план-сметката на държавата?

Войната в Близкия изток ускори с над 50% ръста на продажбите на електрически автомобили в Европа. Какво показват данните у нас?

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Редактор: Дарина Методиева