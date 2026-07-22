В „Социална мрежа” на 23 юли от 15:20 ч. очаквайте:

През последните години сме загубили над 3% от горите си заради пожари, повечето причинени от човешка небрежност. Доброволци отправят призив за отговорно отношение към природата и напомнят, че превенцията е най-добрата защита.

Практиката „Джибъриш” – това, което на английски означава безсмислица, в психотерапията е отпускане на ума и свобода на тялото. Какво представлява методът и как действа?

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева