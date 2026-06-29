Епидемията от ебола в ДР Конго, при която досега са регистрирани 1274 заразени и 360 починали, се е разпространила в четвърта провинция, съобщиха здравните власти, цитирани от „Франс прес“. Засегната е вече цялата североизточна част на страната, чието население наброява около 15 милиона души.

Демократична република Конго обяви 17-ата епидемия от ебола в историята си на 15 май. Сегашната вълна е причинена от по-слабо известния щам „Бундибуджо“, за който няма нито ваксина, нито одобрено лечение. По данни на Световната здравна организация през следващите дни се очаква да започнат клинични изпитания на експериментални терапии.

Разработват ваксини с помощта на изкуствен интелект

Новата засегната провинция е Горно Уеле, която граничи с Итури, Южен Судан и Централноафриканската република. Според Националния институт за биомедицински изследвания заразен човек е пренесъл вируса от провинция Итури в Горно Уеле, където впоследствие е починал.

Редактор: Мария Барабашка