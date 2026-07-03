Девет дни след мощните земетресения във Венецуела продължават отчаяните усилия за издирване и спасяване на оцелели. Потвърденият брой на жертвите вече достигна 2600 души.

Броят на хората, които все още са в неизвестност, е намалял до около 38 500, сочи неофициален, но широко използван онлайн списък. Междувременно на фона на критиките за бавна реакция временният президент Делси Родригес защити действията на правителството.

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Според много спасители липсата на тежка техника сериозно затруднява спасителните операции. По думите им именно недостигът на специализирано оборудване възпрепятства разчистването на масивните бетонни отломки и забавя достигането до затрупаните хора.

„След земетресението венецуелската държава като цяло незабавно се задейства. Първото нещо, което направихме, само няколко часа след случилото се, беше да издадем указ за създаване на Съвместен щаб за справяне с тази извънредна ситуация, предизвикана от природно бедствие, както е предвидено в законите на Републиката. Системата за гражданска защита и системата за реагиране при извънредни ситуации бяха незабавно мобилизирани. Не изчакахме нито един, нито два, нито три дни. Действахме незабавно“, заяви изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес.

Редактор: Иван Иванов